Fontana nega il patrocinio al Gay Pride di Milano: “È divisivo”

Niente patrocinio regionale al Gay Pride del 30 giugno a Milano. Così come da sindaco aveva fatto per la stessa manifestazione a Varese il neo Governatore Attilio Fontana conferma la sua intenzione in un’intervista a Lettera43: “Non l’ho dato a Varese e non credo lo daremo nemmeno qui. Ma ne dobbiamo parlare con gli alleati”.

Secondo il governatore si tratterebbe di una manifestazione troppo “divisa”: “quando le manifestazioni sono divisive – ha risposto Fontana – non sono mai da sostenere. Io sono eterosessuale, ma non è che faccio una manifestazione per accreditare la mia eterosessualità”.

Di contro Fontana ha dichiarato che la manifestazione del Family day non è invece divisiva e riceverebbe l’appoggio regionale: “Tutti riconoscono il valore della famiglia. È nella Costituzione, è uno dei fondamenti della nostra civiltà”.

Nel 2016 la Giunta di centrodestra del Comune di Varese presieduta dal sindaco Fontana aveva respinto all’unanimità il patrocinio per il Gay Pride a Varese.

Allora l’argomento era stato ritenuto come argomento che non mette tutti d’accordo ma si era in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative. Fontana aveva dichiarato: “Se fosse stato in un altro periodo si poteva anche accordare ma un argomento così divisivo in campagna elettorale non mi sembra il caso”.