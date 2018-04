Il football americano dà spettacolo al Franco Ossola

Sabato 7 aprile alle ore 15 allo stadio “Franco Ossola” di Varese la Nazionale Italiana Under 19 affronterà una selezione USA AFW Elite.

Il Dream Team Bowl è stato presentato al Salone Estense alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Dino De Simone e di Francesca Strazzi, Assessore alle Politiche Giovanili.

Aperto a tutti e gratuito, l’evento è stato organizzato dalla società dei Gorillas di Varese e vedrà protagonisti, oltre ai miglior under 19 italiani, i migliori prospetti provenienti dalle High School degli Stati Uniti.

A dare il “kick-off” sarà proprio l’assessore Dino De Simone, l’Assessore allo Sport del Comune di Varese che ha ringraziato sia la società promotrice sia il Varese calcio per aver concesso la disponibilità all’utilizzo del campo.

Presente questa mattina in Comune anche il General Manager della Nazionale Italia di football americano Eugenio Meini mentre Paolo Ambrosetti, presidente dei Gorillas Varese e Team Manager nazionale Under 19 ha garantito un pomeriggio di spettacolo e divertimento per tutti gli amanti del football americano e non.