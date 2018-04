Governo, mandato esplorativo per la presidente del Senato Casellati

Il capo dello stato ha affidato un mandato esplorativo al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per la formazione del governo.

Sergio Mattarella ha dato tempi strettissimi per il giro di consultazioni tra i partiti. Venerdì infatti Casellati dovrà tornare al Quirinale per riferire l’esito dei suoi incontri con i rappresentati del parlamento. Il mandato prevede in via principale la verifica di un asse tra centrodestra e movimento 5 stelle.

«Ho ringraziato per la fiducia il presidente Mattarella che terrò costantemente aggiornato» ha detto Casellati che ha spiegato che svolgerà questo incarico con «lo spirito di servizio che ha animato il ruolo di presidente del Senato». Considerando la scadenza di venerdì gli «incontri avverranno in tempi molto rapidi».

