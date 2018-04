Francesco Torregiani alla guida di Legambiente

Nuovi vertici per Legambiente Gallarate: alla guida del circolo “Ercole Ferrario” va Francesco Torreggiani. 54 anni, di professione impiegato, 1un signore che dialoga amabilmente con tutti e che da tempo si interessa e conosce le problematiche ambientali cittadine e non»

«È aiutato da uno staff di persone di diverse professionalità e specializzazioni, animate dal rispetto per la storia e dal gusto per le novità salutari, con sguardo attento al futuro e ai valori ambientali. Una scelta importantissima per la città di Gallarate e per i suoi dintorni, un territorio che annaspa tra smog e scarsa attenzione per la qualità della vita».

L’attività del Circolo è ripartita negli ultimi anni da diverse battaglie, come quelle su Crenna e sulla ferrovia Gallarate-Malpensa. «L’occhio di Legambiente è sempre puntato su Malpensa e sul suo discusso ampiamento del sedime, sul collegamento ferroviario Terminal 2 – Gallarate e sulle numerose opere di accesso all’aeroporto che inevitabilmente peggioreranno la nostra vita».

Le nuove attività comprendono però anche la valorizzazione della storia cittadina e del suo paesaggio urbano. Viene fatto grazie a due visite guidate in città: con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria Assunta e della Società Gallaratese degli Studi Patri, grazie inoltre alla disponibilità dei loro volontari, si svolgeranno due visite guidate, libere e gratuite, alla restaurata Basilica e al Museo cittadino, nelle giornate di domenica 22 e 29 aprile, con ritrovo alle ore 15, in entrambi i casi sul sagrato.

«Infine ricordiamo a chi volesse farci visita che i nostri incontri pubblici avvengono il primo lunedì di ogni mese, esclusi gennaio ed agosto, alle ore 21 presso la Cuac, ad Arnate in via Torino 64».