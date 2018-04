Franco Matticchio alla Ghiggini

La Galleria Ghiggini di Varese presenta sabato 28 aprile alle ore 17.30 la mostra “A bruciapelo” dell’illustratore Franco Matticchio a cura di Mario Chiodetti. Un’occasione in cui sarà possibile scoprire non solo i lavori su carta, ma anche le opere pittoriche del disegnatore varesino che, accompagnate dal puntuale testo introduttivo di Chiodetti, saranno disponibili nel catalogo digitale edizione Ghiggini. Inoltre verrà presentata una stampa, disponibile in tiratura limitata, tratta dal disegno originale realizzato ad hoc da Matticchio e che dà titolo alla mostra.

«Preparare una mostra di e con Franco Matticchio richiede colpo d’occhio e, purtroppo, un poco di cattiveria, con noi stessi, si intende – scrive Mario Chiodetti – I disegni -acquerelli, pastelli, matite, chine- sono centinaia e, ovviamente, tutti interessanti. Decine di cartellette piene, lavori di ieri e di oggi, fumetti, illustrazioni per le copertine dei libri o per i molti giornali con cui l’artista collabora, tavole della Piccola Fuggitiva e del Signor Ahi, perfino qualche quadro, anche se l’autore dice di non volerne fare più, soprattutto per l’ingombro.

Franco Matticchio “A bruciapelo”

Mostra a cura di Mario Chiodetti

Inaugurazione: sabato 28 aprile ore 17.30

Visitabile fino a sabato 26 maggio 2018

Da martedì a sabato 10-12.30/16-19

Apertura: martedì 1 maggio dalle 16 alle 19