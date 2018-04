Funicolare aperta durante il ponte da sabato 28 aprile al Primo maggio

In occasione del ponte del Primo maggio la funicolare per il Sacro Monte sarà in funzione tutti i giorni da domani, sabato 28 aprile, e fino a martedì. Si tratta di una novità inserita nel piano di rilancio per la funicolare realizzato dall’amministrazione. Inoltre, per il Primo maggio saranno attive anche le navette gratuite che consentiranno di raggiungere l’impianto.

La funicolare sarà dunque aperta sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio, dalle 10:00 alle 19:30, con corse ogni 10 minuti. A parte il primo maggio in cui sarà messa a disposizione la navetta gratuita, gli altri giorni sarà possibile utilizzare le normali linee del trasporto urbano di Varese.

Servizio navetta gratuita del Primo maggio

I bus partiranno dalla fermata di via Manin, (angolo via Valverde – ingresso del Liceo Artistico), dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30. Gli orari di partenza delle navette sono nei minuti .01 e .31. Per il ritorno le navette partiranno dalla stazione della funicolare nei minuti .15 e .45 dalle 10.15 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 19.45. Lungo il percorso i bus navetta effettueranno tutte le fermate abitualmente servite dalla linea C in località Sant’Ambrogio e Prima Cappella.

Proseguono dunque le novità per la funicolare che, grazie alle misure introdotte dall’amministrazione comunale, nel 2017 ha registrato oltre 50 mila viaggiatori. Numeri raddoppiati in soli due anni rispetto alla media dei 10 anni precedenti confermando dunque il trend in crescita per lo storico impianto liberty della Città Giardino con un aumento di passeggeri del 33% anche rispetto al 2016. Numeri che fanno emergere una fotografia più che positiva per un impianto che sta riscuotendo sempre più successo tra i varesini e i turisti.

Dal 24 marzo 2018 è entrato in vigore il nuovo orario primavera/estate per la funicolare del Sacro Monte. Il nuovo programma di esercizio sarà in attivo fino al 22 luglio 2018. In sostanza tutti i weekend la funicolare è in funzione un’ora e mezza in più rispetto all’orario invernale e quindi tutti i sabato e domenica la prima corsa sarà alle ore 10.00 e l’ultima alle 19.30. Dal 28 luglio al 2 settembre 2018 poi la funicolare sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 e il sabato sarà in funzione fino alle 22.00. Le corse dello storico impianto che conduce al Sacro Monte si effettuano una ogni 10 minuti nei giorni in cui la funicolare è aperta.