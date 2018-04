Funzione pubblica della Cgil primo sindacato in provincia

Con un risultato complessivo di 2.975 voti, pari al 29 % dei consensi, la funzione pubblica della Cgil è risultata la più votata dai lavoratori alle elezioni per il rinnovo delle rsu del 17, 18 e 19 aprile.

«È un vero filotto – dicono i sindacalisti – per la terza volta consecutiva la funzione pubblica della Cgil si conferma il primo sindacato in Provincia di Varese».

La squadra dei sindacalisti della Cgil, ovvero Giancarlo Ardizzoia, Gianna Moretto, Gabriella Sierchio, Anna Muggianu, Cinzia Bianchi, Mauro Catella, Andreina Manzi , Maurizio Di Tullio, Anita Manca e Davide Farano, ha portato a casa il risultato.

Era la settima volta che si votava per l’elezione delle rsu nel pubblico impiego, dopo l’approvazione nel 1997 della legge sulla rappresentanza la FP Cgil è stata l’organizzazione sindacale più votata in ben 4 competizioni elettorali, nelle rimanenti 3 si era aggiudicata il primato la Cisl funzione pubblica.

La Cgil si colloca davanti a Uil e Cisl che hanno totalizzato rispettivamente 2674 voti (26%) e 898 voti (8%). Analizzando il voto dei singoli comparti in cui è attualmente suddiviso il pubblico impiego i dati indicano che nelle funzioni locali su 5.035 aventi diritto al voto (circa 500 lavoratori in meno rispetto al 2015 nonostante in questa tornata elettorale votassero anche i tempi determinati), hanno votato in 3.984 pari a circa il 79% (3% in più rispetto a tre anni fa), la Fp Cgil ottiene 1.768 voti pari a ben oltre il 44% dei consensi, superando in termini di voti Cisl (12%), UIL (23%) e altri (20%)

Nella sanità su 8.323 aventi diritto, hanno votato in 5198 – pari a circa il 62% (1% in meno rispetto a tre anni fa), la Fp Cgil ha ottenuto 965 voti pari al 19% dei consensi, confermandosi il secondo sindacato su base provinciale, dietro la Uil che con 1476 voti ha totalizzato un 29%, a seguire la Cisl con il 12 % e altre sette organizzazioni sindacali molte delle quali di tipo professionale che hanno ottenuto percentuali importanti.

Nelle funzioni centrali, la Fp Cgil è seconda nei Ministeri, seconda negli enti pubblici non economici e terza nelle agenzie fiscali.