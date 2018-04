Furgone contro dei passanti, nove morti e diversi feriti

Un furgone bianco ha travolto un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada. Secondo quanto riportato dai i media locali ci sarebbero nove morti e 16 persone sono ferite. Tra queste ultime, cinque sono in condizioni critiche, altre due in condizioni serie.

L’autista del veicolo, che si era inizialmente dato alla fuga, è stato arrestato.

Secondo una prima ricostruzione, spiega l’Ansa, il furgone bianco ha improvvisamente superato la barriera che separa la strada dall’area pedonale di una delle vie più affollare della città e ha travolto le persone sul marciapiede. Fonti investigative citate dai media locali rilevano che “sembra un atto deliberato”. L’incidente è avvenuto all’incirca alle 13.30 ora canadese, le 19.30 italiana.