Furto alla Fattoria Pasquè, sparisce Ruggera Bianconiglia

Era il coniglio più amato della Fattoria Pasquè. Ruggera Bianconiglia grande, con lunghe orecchie, si faceva accarezzare dai bambini che le si avvicinavano. Martedì 24 aprile qualcuno ha pensato bene di rubarla e portarla via dal recinto. Dove sia finita, naturalmente, nessuno lo sa ma la speranza, come dicono i titolari della fattoria che hanno pubblicato un post sulla loro pagina facebook è che ora corra libera in un bel prato.

“Buongiorno a tutti! Ci dispiace dover dare questa triste notizia a tutti i bambini e gli adulti che venivano a salutare e ammirare la nostra conigliona Ruggera Bianconiglia. Purtroppo è stata rapita dal suo gabbione sabato pomeriggio appena trascorso. Non abbiamo parole per descrivere quello che è successo. Speriamo sinceramente che sia andata a finire in un bel giardino dove correre e che sia amata per le sue grandi orecchie,le zampone e per tutta la sua simpatia proprio come da tutti noi…”