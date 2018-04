Fusione in valle, la minoranza: “Troppo presto il referendum a luglio”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma delle consigliere di minoranza Sara Ginelli e Roberta Tagliati deò gruppo consiliare di Cuveglio “Progetto Comune”

Qualche precisazione sulla seduta del Consiglio Comunale di ieri sera (venerdì) la faremmo volentieri anche noi.

Prima di tutto le assenze dei Consiglieri erano motivate e, in particolar modo, la mia collega Roberta Tagliati doveva esser presente ma, per impegni di lavoro, e’ stata trattenuta ben oltre il previsto.

Detto questo, le assenze non si verificano solo da un lato della sala, ma forse questo e’ un bene per la Maggioranza stessa. Come gruppo “Progetto Comune” avevamo già preparato una dichiarazione scritta di voto ma, alla lettura della data per il referendum, unilateralmente proposta dalla Maggioranza, ho provveduto ad aggiungere tempestivamente una parte a mano (nella quale viene espressamente affermato che “votare a luglio non è una scelta serena e appropriata”).

Come ho letto e dichiarato, con estrema convinzione che le mie azioni sarebbero state condivise dalla collega, come ha ovviamente confermato di persona, ho deciso di abbandonare la seduta di Consiglio come gesto di estremo disappunto e contrarietà.

Ad ogni passaggio, questa Amministrazione sta sempre più dimostrando di voler chiudere in fretta questo affare … certo economicamente vantaggioso, istituzionalmente corretto, ottima scelta da parte del Comune di Duno che saggiamente offre questa possibilità ai propri cittadini, ma qui a Cuveglio, in sottofondo, si sta giocando tutta un’altra partita … ben lontana da quella idea di “gettare un seme culturale”.

Noi siamo sempre state favorevoli ad una fusione sensata, mirata al benessere politico ed amministrativo del cittadino, ma arrivati a questo punto diciamo chiaramente ai nostri concittadini di andare a votare NO!

Il referendum e’ consultivo: il che vuol dire che non necessita di quorum … “vince chi ha più punti” e quindi ….

Votate NO … NO a questa Amministrazione e ai modi con i quali porta avanti le proprie scelte, anche se purtroppo questo vorrà dire perdere questa occasione per andare a fusione.

Ce ne saranno di migliori: ma solo se sapremo lasciar aperta un porta per il futuro e non ritornare ad essere amministrati dai soliti poteri.

Le consigliere “Progetto Comune”

Ginelli Sara Roberta Tagliati