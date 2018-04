Gara di lettura e flash mob: l’Ite Tosi festeggia i libri

Dal 16 al 20 aprile si celebra “La settimana della lettura”. Tra i vincitori del concorso indetto da Regione Lombardia “100 premi per 100 scuole”, l’Ite Tosi di Busto Arsizio si è classificato al secondo posto. Da oggi, quindi, le classi 1AI, 1BI, 1ICLIL, 2FCLIL sono impegnate nell’iniziativa “I libri in pugno”.

Si tratta di un progetto di Cittadinanza e Costituzione che propone un calendario quotidiano di iniziative. Si parte oggi, 16 aprile, con il flashmob nell’atrio del piano terra ( iniziativa che verrà ripetuta il 20).

Domani, martedì 17 spazio alla musica con “Canzone autografa live” : i protagonisti saranno il pianoforte, la chitarra e il contrabbasso per poi entrare nel cuore dell’iniziativa con la gara di lettura la cui finale è in programma il 20 a partire dalle ore 15 in aula magna. Mentre il 18 si realizzerà un video dell’attività “T-shirt” con le frasi letterarie.

Tutte la mattine , inoltre, le attività inizieranno con un “incipit letterario”. Sono stati allestiti due punti di “bookcrossing” per far circolare liberamente i libri.

Sono ben 21 le classi del biennio che hanno creato eventi coinvolgenti con l’unico fine di diffondere l’amore per il leggere.