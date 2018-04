Gattopardo Varesina: via Bettinelli, torna Spilli

Nuova sterzata in casa Varesina Calcio: la società rossoblu ha infatti esonerato mister Stefano Bettinelli dopo la sconfitta per 2-1 subita domenica a Carate Brianza. Con l’allenatore di Induno Olona salta anche il suo collaboratore Oscar Carlotti, entrambi salutati dalle frasi di circostanza con un comunicato ufficiale. (Foto da FB Varesina/E. Scaringi)

Al posto di Bettinelli, da oggi, tornerà il tecnico simbolo dell’ascesa rossoblu, ovvero Marco Spilli. Il mister di origini toscane aveva iniziato la stagione da capo allenatore ma era stato sollevato dall’incarico a fine settembre, sostituito da Alessandro Marzio. Spilli era poi passato a un incarico dirigenziale ma i cattivi risultati avevano portato all’allontanamento anche di Marzio a favore di Bettinelli. Ora il cerchio si chiude di nuovo, con una giravolta gattopardesca.

In tutto questo la Varesina è rimasta in piena lotta per evitare i playout, ma in questo momento si trova al terz’ultimo posto al pari del Seregno con 38 punti. La quota salvezza al momento è a 41 (Pavia e Olginatese) ma prima di Shiba e compagni ci sono anche Casale e Varese con 39 punti. Domenica prossima i rossoblu saranno impegnati su uno dei campi più complicati del girone, quello di Como, contro i lariani che sono impegnati nel testa-a-testa promozione con il Gozzano.