Quando i genitori si separano: corso per avvocati e giudici

“Figure e strumenti di supporto nel contenzioso genitoriale” è il terzo evento formativo previsto dal progetto “QUI&ORA” organizzato dalla Cooperativa Sociale ONLUS La Miniera di Giove.

L’incontro si rivolge ad avvocati e giudici e si svolge il giorno sabato 21 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso “Sala Montanari” (via dei Bersaglieri, 1) del Comune di Varese.

Scopo della giornata è l’approfondimento di alcuni strumenti innovativi nella gestione della separazione, del conflitto e delle situazioni ad essi conseguenti (mediazione familiare, coordinazione genitoriale, supporto alla genitorialità, gruppi di parola per figli di genitori separati, gruppi di supporto per genitori, etc.) e il confronto fra professionalità differenti che possono (e dovrebbero) collaborare nel gestione emotiva, pratica, sociale della complessa transizione legata al divorzio/separazione.

Fra i relatori della giornata figurano la Prof.ssa Costanza Marzotto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano mediatore familiare, assistente sociale, coordinatore del master in mediazione familiare e del conflitto (ASAG – Alta Scuola di psicologia “Agostino Gemelli”) e formatore nel corso “Conduttori di gruppi di parola per figli di genitori separati” e l’Avvocato Amina Sansone avvocato del Foro di Milano e mediatore familiare, tutor nel Corso biennale e di supervisione di Mediazione Familiare Sistemico-globale, (C.M.T.F. – Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Milan Approach).

La Cooperativa La Miniera di Giove ha sviluppato il progetto “QUI&ORA” con l’intenzione di supportare i figli i cui genitori sono separati. Il progetto, composto da più azioni, intende lavorare con i genitori in modo che si confermino come figure genitoriali presenti e competenti nonostante la separazione affinché sia favorita una costante tutela dei figli e delle relazioni anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii, cugini, etc.). Vi è un’azione che si rivolge direttamente ai figli: il Gruppo di Parola è un ambito di condivisione fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi che sono accomunati dalla stessa situazione, da emozioni e vissuti simili seppur nella propria singolarità.

Il progetto prevede:

 supporto alla genitorialità,

 consulenza legale,

 mediazione familiare,

 gruppi di parola per figli di genitori separati,

 gruppi per genitori separati

 coordinazione genitoriale.

Inoltre, prevede l’organizzazione di tre momenti informativi e formativi rivolti ad operatori del settore (insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari, avvocati, giudici, etc.) affinché possano essere presentate le innovative azioni di risoluzione alternativa del conflitto; l’obiettivo non è solo divulgativo e culturale, ma anche di confronto tra professionisti, per la costruzione di buone prassi. Saranno infine proposti incontri formativi aperti alla cittadinanza.

L’équipe di lavoro è formata da educatori, psicologi, mediatori familiari, coordinatori familiari, un avvocato, un’assistente sociale e un conduttore di gruppi di parola.

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Varese, del Comune di Malnate, della Camera Civile di Varese, del Patto Educativo per la Comunità di Malnate, di Malnate Scuole in Rete, dell’Associazione Genitori Malnate e collabora con gli istituti comprensivi di Malnate, di Varese (1 ,2, 3, 4 e 5), di Azzate e con l’Associazione Lo Specchio di Induno Olona.

Per maggiori informazioni www.laminieradigiove.com (sezione NEWS).

Il progetto è aperto a chiunque, indipendentemente dal Comune di residenza.