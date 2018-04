Ginnastica posturale alla piscina di Solbiate

La ginnastica posturale, spesso chiamata anche postural training è considerata da specialisti come i fisioterapisti sportivi uno strumento indispensabile per fare un lavoro mirato e personalizzato sull’individuo. Del resto, si sa che non siamo tutti uguali, e quindi, prima di avventurarsi nella scelta di una disciplina sportiva sarebbe sempre consigliabile sentire il parere di un esperto trainer certificato che possa indirizzarci verso il training più adatto a noi.

Da qualche mese la Piscina di Solbiate Olona ha avviato un programma di fitness personalizzato da svolgere presso la Palestra che prevede sia un allenamento ad personam, sia incontri di recupero funzionale e riabilitativo in caso di problematiche più complesse. Il programma parte da una scheda di profilazione personale, per poi svilupparsi in sedute individuali o a gruppi con il Personal Training. Ma come funziona l’esercizio terapeutico? Quando fare ginnastica correttiva? Come può essere usata nel migliore dei modi all’interno di un trattamento fisioterapico per combattere i dolori alla cervicale, le ernie e il dolore lombare? Per informazioni o chiarimenti potete cliccare su questo link.