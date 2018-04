Gioco d’azzardo, la polizia locale parte con la mappatura

Controlli a tappetto degli spazi cittadini dove si pratica gioco lecito d’azzardo. Nell’ambito delle nuove pratiche della Polizia Locale, uno dei progetti avviati ed in corso di attuazione è quello del monitoraggio e controllo sul territorio delle attività che gestiscono il gioco lecito d’azzardo. Gli accertamenti puntano a verificare il rispetto della legge regionale sia nelle sale da gioco dedicate sia negli esercizi pubblici esercizi.

«La finalità del progetto attuato dalla polizia locale, si affianca e integra un altro progetto regionale per la prevenzione al gioco patologico, già portato avanti dall’amministrazione saronnese peraltro capofila, e nello specifico mira, oltre al controllo all’interno degli esercizi del rispetto della normativa vigente anche ad effettuare un puntuale censimento quantitativo di apparecchi da gioco presenti sul territorio».

In sostanza viene anche realizzata una vera e propria mappatura in vista del 2020 quando dovranno essere rinnovate le licenze con una particolare attenzione per la collocazione di queste attività rispetto ai luoghi sensibili.

«Il frutto del lavoro svolto dagli agenti – concludono dal Comune – sarà poi trasfuso su una mappa che sarà utile ad illustrare prontamente la situazione di fatto vigente sul territorio».