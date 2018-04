Gioco d’azzardo: nel 2017 spesi 1,5 miliardi di euro

Gli italiani spendono più per il gioco on line che per cinema, teatro e persino per lo stadio.

È quanto emerge dalla fotografia presentata dal Politecnico di Milano che ha analizzato i soldi investiti dagli italiani nel 2017 tra giocate on line ( 1,4 milioni di euro), cinema (634 milioni), teatro (396 milioni) e stadio (315 milioni). La spesa globale per la voce azzardo è di oltre 100 miliardi.

L’andamento non cambia se lo sguardo si limita alla nostra Regione dove sono Milano e Varese a condurre la classifica delle province dove si “investe” di più nell’azzardo virtuale.

L’incidenza regionale rispetto a quella nazionale.

Lo scorso 27 marzo, a Gallarate, l’associazione And Azzardo e Nuove dipendenze, aveva presentarono uno studio riservato all’andamento in provincia.

Il progressivo aumento del fatturato dell’azienda del gioco d’azzardo è legato anche alla crescente capillarità dell’offerta diventata sia fisica attraverso i bar, le tabaccherie, le sale slot, le sale scommesse, ecc. sia digitale, online, app, ecc. con il coinvolgimento di sempre maggiori fasce di popolazione prima estranee al gioco.

Nella sola Regione Lombardia l’incremento registrato nel 2017 rispetto all’anno precedente è stato del +3,4 percento

La raccolta totale del 2017 nella nostra Regione è stata di 18.111.818.756 euro.

A Varese si sono spesi 156 milioni nelle lotterie istantanee, 114 milioni per lotto, 353 milioni per VLT e 483 per videogiochi ( da soli le forme virtuali rappresentano il 68,5% della raccolta che è di 1,2 miliardi di euro). L’aumento della voce virtuale è stata del 32%, un incremento che pone lo nostra provincia ai vertici regionali subito dopo Milano.

In provinca, la raccolta per l’azzardo è stata di 1,466 miliardi di euro, una cifra maggiore di almeno 62 volte allo stanziamento del Comune di Varese per i servizi sociali.





Dal confronto tra i bilanci delle amministrazioni locali, si evidenzia una profonda sproporzione tra gli stanziamenti delle amministrazioni locali e la spesa per il gioco d’azzardo.

«La fotografia è drammatica e- sottolinea Daniela Capitanucci fondatrice di And – andrebbe affrontata con serie politiche di contrasto a livello governativo»