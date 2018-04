Giornata d’arte in città: 19 artisti rendono opere le cabine semaforiche

Diciannove artisti impegnati contemporaneamente in altrettanti punti della città per rendere arte viva dei semplici “complementi della strada”: le cabine semaforiche presenti nel centro storico e non solo.

E’ quello che è successo oggi, sabato 7 aprile, grazie ad artisti provenienti da tutta Italia: e che era facile riconoscere per il loro “carico” di bombolette, tempere e voglia di colore ai bordi dei marciapiedi più trafficati della città, con l’intento di dare loro nuova vita.

SECONDA PARTE DI UN AMPIO PROGETTO

L’evento è stato organizzato dalla Galleria Punto sull’Arte, dall’Associazione Wg Art e dal Comune di Varese ed è già alla seconda edizione, visto che una prima “tranche” è stata dipinta il 9 aprile dell’anno scorso, grazie ad altri 8 artisti.

La finalità del bando aveva come tema “Varese, tra giardini, laghi e monti”, era quella di promuovere la creatività, offrire momenti di partecipazione e di visibilità a giovani artisti e nello stesso tempo contribuire a ridisegnare l’estetica della città di Varese come galleria diffusa open air.

TUTTI GLI ARTISTI

Sabato 7 i protagonisti sono stati Fausto Bianchi, Alessio Bolognesi, Cler, Enrico Colombo, Erre.D.E., Francesca Galli, Peter Hide, Il Borse, Antonella Lelli, Daniela Lumastro, Francesca Melina, Ignazio Melis, Refreshink, Davide Saibene, Marta Salvi, Spa-Bmb, Sten, Tiziana Terrana, 3Vetro.

UN VOTO ONLINE PER LE OPERE REALIZZATE

Quando sarà definitivamente concluso il lavoro di realizzazione delle opere, sarà il momento delle votazioni: la votazione online porterà infatti alla proclamazione di tre vincitori. Sarà possibile votare dal 14 al 28 aprile sul sito internet della galleria Punto sull’Arte.

I 3 vincitori avranno l’occasione di esporre alcuni dei loro lavori presso la Galleria dal 7 al 16 Giugno 2018. Tutti gli altri concorrenti saranno inoltre chiamati a esporre presso la galleria, nello stesso periodo della mostra, un’opera su carta realizzata appositamente. Verrà realizzato anche un catalogo illustrativo dell’intero progetto artistico, comprensivo delle immagini di tutte le cabine realizzate e dei relativi bozzetti.