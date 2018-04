Una giornata con i bikers per prendersi cura dei sentieri

Sabato 7 aprile a Cuasso al Monte ValceresioBike e non solo organizza si terrà l’evento “Take care of your trails“, (prenditi cura dei tuoi sentieri).

L’evento, che si svolge in tutta Europa in contemporanea, viene proposto da Imba Europa (International mountain biking association), un’associazione no-profit che ha l’obiettivo di creare, migliorare e preservare esperienze in mountain bike.

Dal 1988 Imba promuove lo sviluppo sostenibile della mountain bike incoraggiando una fruizione eco-compatibile dei sentieri, il volontariato per la manutenzione degli stessi, cooperazione fra differenti gruppi di utilizzatori dei sentieri, il coinvolgimento delle associazioni e soluzioni innovative nella gestione dei sentieri.

Da anni Valceresio Bike segue Imba e ha formato i propri trail builder con corsi organizzati ad hoc, credendo nel progetto e volendolo integrare alle numerose attività che già propone e organizza durante l’anno.

Lo scopo dell’evento è quello di far conoscere cosa c’è dietro alla costruzione e alla manutenzione di un sentiero dedicato alla mountain bike e quindi portare ad un esperienza più completa di quello che non è solo uno sport. La mountain bike viene vista, oltre che come mezzo di trasporto e di divertimento, come mezzo di rivalutazione e valorizzazione del territorio e promozione turistica locale.

«Durante la giornata del 7 aprile – spiegano gli organizzatori – ci concentreremo sulla preparazione del percorso di CrossCountry della gara che organizzeremo il prossimo 1° maggio a Cuasso al Monte e che verrà mantenuto per gli allenamenti di tutti gli appassionati della disciplina».

Il ritrovo è fissato al Villaggio Siba a Cuasso al Monte in via Zotte San Salvatore (con possibilità di parcheggio al campo sportivo a fianco) alle ore 8.30 per le iscrizioni gratuite all’evento.

Alle 12.45 ci si fermerà per pranzo presso la Cascina Paradiso che proporrà un menù dedicato alla giornata per rifocillare i lavoratori a un prezzo convenzionato per i partecipanti all’evento.

Durante il pomeriggio al Villaggio Siba i maestri FCI terranno, come tutti i sabato pomeriggio, lezione per i bambini della Scuola di ciclismo di Valceresio Bike .

L’evento avrà fine alle ore 17.30.