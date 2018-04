Giorni di festa da trascorrere in villa, appuntamento a Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), si offre come cornice ideale per trascorrere i giorni di festa in famiglia all’insegna del relax e del divertimento, tra arte e cultura.

Mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno e mercoledì 15 agosto 2018, dalle 10 alle 18, visite guidate alle sale splendidamente affrescate, al giardino e all’antico roseto si alterneranno per tutta la giornata, mentre per i bambini saranno proposti divertenti laboratori creativi per stimolarne curiosità e fantasia.

Il giardino all’italiana della villa, sarà a completa disposizione degli ospiti che potranno effettuare picnic, che non prevedano l’accensione di fuochi e stendere le proprie coperte per gustare il pranzo portato da casa.

Il ristorante interno La cucina di Casa resterà aperto per gli ospiti offrendo un menu con prodotti del territorio.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

*****

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno e mercoledì 15 agosto, dalle 10 alle 18

Ingressi: Intero: 12 €; Ridotto 4-14 anni: 6 €; Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 €

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it – www.fondoambiente.it.