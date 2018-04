I Giovani democratici sfilano con “Bella ciao Varese”

I Giovani Democratici di Varese hanno partecipato al corteo tenutosi questa mattina in centro città per celebrare la Festa della Liberazione. Una decina di ragazzi hanno sfilato per le vie del centro, giungendo a palazzo Estense per assistere ai discorsi istituzionali ed alla testimonianze della Resistenza.

“Bella ciao Varese” la scritta sullo striscione per ricordare la Liberazione dalla dittatura nazifascista.

«La nostra presenza alla manifestazione di stamattina dimostra che i valori della Resistenza sono vivi e vengono portati avanti dai giovani anche al giorno d’oggi; il 25 Aprile difendiamo democrazia e libertà, i valori in cui crediamo sono le parole del segretario cittadino Michelangelo Moffa. Presenti anche il segretario provinciale Matteo Capriolo e il consigliere comunale Giacomo Fisco.