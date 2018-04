I giovani leghisti si mettono in carrozzina per ricordare i marciapiedi di Belfiore

«Una situazione ai limiti della decenza. E della vivibilità. Uscire di casa e muoversi nel quartiere Belfiore, lungo i marciapiedi delle vie del caseggiato è un’impresa quasi impossibile per chi ha problemi di deambulazione, decisamente sconsigliabile per chi invece ha bisogno dell’ausilio di una sedia a rotelle» A parlare è Stefano Angei, coordinatore giovanile della Lega.

Per provare la situazione nel quartiere Belfiore, i giovani leghisti hanno così deciso di usare un metodo choc: mostrare i marciapiedi del quartiere completamente dissestati, con il manto rotto in tantissimi tratti, con la presenza di barriere architettoniche in prossimità degli attraversamenti pedonali mettendosi letteralmente in carrozzina. E lo hanno fatto realizzando un video dove mostrano la vita impossibile di chi deve muoversi con una carrozzina sui marciapiedi a Belfiore.

La situazione, denunciata a gran voce dagli abitanti da tempo, e ora anche dai giovani leghisti, sembra in realtà che sia una di quelle a cui l’amministrazione comunale sta per porre rimedio: proprio nella recente commissione comunale sui lavori pubblici infatti i nuovi fondi emersi a Bilancio sono stati destinati a diversi marciapiedi della città, e tra questi, primariamente a quelli del quartiere Belfiore.

Scesi dalla carrozzina, i giovani potranno vegliare perciò che il disagio finisca al piu presto: secondo i primi annunci dell’amministrazione, risalenti a febbraio, l’inizio dei lavori era infatti previsto per fine aprile.