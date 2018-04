I giovani pensatori a lezione di “matematica e web”

Nuovo appuntamento con i Giovani Pensatori, il progetto di didattica filosofica del Centro Internazionale Insubrico – diretto dal professor Fabio Minazzi – dell’Università degli Studi dell’Insubria, giunto alla edizione numero nove e dedicato al tema: Storia, scienza e filosofia.

Venerdì 27 aprile, ore 9-13, nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo, Via Dunant 7, Varese, Stefano Serra Capizzano (Università degli Studi dell’Insubria) parlerà di Matematica nel WEB: l’esempio di Google (…un esempio di creatività scientifica, di poesia e di business).

Per svolgere la ricerca scientifica è indispensabile possedere fantasia e creatività dell’immaginazione? Spesso si pensa che scienza e fantasia costituiscano due ambiti del tutto opposti e non comunicanti. Tuttavia la pratica scientifica ed anche la storia del pensiero scientifico attestano una realtà diversa in cui l’immaginazione si intreccia sempre con la ricerca scientifica più impegnata ed avanzata. «Per questa ragione – ha dichiarato il prof. Minazzi – abbiamo chiesto ad un matematico come il prof. Serra Capizzano di illustrare un esempio di creatività scientifica che si intreccia con la poesia ed anche con la capacità di fare business partendo proprio da un motore di ricerca come Google che è da tutti usato quotidianamente»

Nell’ambito degli appuntamenti con Filosofia per tutti il Progetto radiofonico a cura di Stefania Barile, in collaborazione con Radio Missione Francescana: andrà in onda il 27 aprile “I piccoli filosofi crescono”, intervista a Veronica Ponzellini con Stefania Barile.

