Giovedì inizia il cineforum primavera 2018 del Cinema delle Arti

Giovedì (12 aprile) inizia l’edizione di primavera del Cineforum del Cinema delle Arti. La tradizione alle Arti continua, e sempre con diverse pellicole firmate dai massimi registi attuali.

Primo film, appunto giovedì, sarà , il multipremiato La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, presente il film premiato a Venezia, acclamato ai Golden Globe, Tre manifesti a Ebbing, terzo lavoro del regista anglo-irlandese Martin McDonagh, una commedia profonda che cerca e trova l’anima dell’America sotto l’intolleranza acuta e la mentalità settaria.

Il 10 maggio verrà proiettata gratuitamente una pellicola del B.A. Film Festival alla sua sedicesima edizione.

Ancora una volta un’occasione preziosa per i cinefili che, nel corso di dieci serate, potranno godere di quanto di meglio la cinematografia attuale offre.

L’introduzione e il commento di ogni film è affidato al critico cinematografico Angelo Croci: una garanzia per cogliere non solo i segreti del buon film ma anche la relazione che ogni pellicola offre con il mondo letterario, pittorico e culturale in genere.

Presso la cassa del Cinema sono in vendita le tessere, senza dimenticare però che l’accesso ad ogni serata è aperto a tutti.

Ecco ora l’intero programma:

Giovedì 12/04 LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro. Venezia 2017 e 4 Oscar 2018

ore 21 con Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins.

Giovedì 19/04 VISAGES, VILLAGES di JR e Agnès Varda. candidato Oscar 2017

ore 21 Cineteca di Bologna – Versione originale con sottotitoli.

Giovedì 26/04 IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson. Oscar 2018

ore 21 con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps.

Giovedì 03/05 TRE MANIFESTI A EBBING di Martin McDonagh. Venezia 2017 e 2 Oscar 2018

ore 21 con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Giovedì 10/05 pellicola in visione gratuita

ore 21 da B.A. Film Festival

Giovedì 17/05 INSYRIATED di. Philippe Van Leeuw.

ore 21 con Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis.

Giovedì 24/05 IL PRIGIONIERO COREANO di Kim Ki-Duk.

ore 21 con Ryoo Seung-Bum, Lee Won-Geun, Choi Gwi-Hwa.

Giovedì 31/05 LA CASA SUL MARE di Robert Guédiguian. Venezia 2017

ore 21 con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan.

Giovedì 07/06 LA MÉLODIE di Rachid Hami.

ore 21 con Kad Merad, Slimane Dazi, Samir Guesmi.

Giovedì 14/06 MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin.

ore 21 con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner.