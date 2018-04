Gira di notte con un’auto rubata, denunciato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato per ricettazione un 40enne di Busto Arsizio, operaio, incensurato.

L’uomo si aggirava in una zona residenziale di Busto Arsizio a bordo di un’autovettura Fiat Multipla provento di furto denunciato lo scorso 5 ottobre, ai militari della stazione dei Carabinieri di Mirano (Ve), dalla proprietaria del veicolo, una 50enne.

Alla vista dei militari, nel vano tentativo di eludere il controllo, si è dato alla fuga venendo fermato dopo un breve inseguimento, sia in auto che a piedi, in una zona boschiva confinante con il comune di Olgiate Olona.

Il veicolo verrà presto riconsegnato al legittimo proprietario.

Sono in corso verifiche per accertare i motivi per cui l’uomo, incensurato, avesse la disponibilità del veicolo e se con quello stesso mezzo, negli ultmi mesi, sono stati commessi reati.