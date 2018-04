Gita sul lago di Lugano in battello

L’Ufficio turistico del Comune di Porto Ceresio in collaborazione con la Società di Navigazione del Lago di Lugano organizza una Gita in Battello per tutti i cittadini alla scoperta delle bellezze del nostro lago. La visita avrà luogo domenica 6 maggio con partenza alle ore 10:30 e rientro previsto per le ore 18.00.

10:15 Ritrovo

10:30 partenza da Porto Ceresio (Piazza Bossi/Via Roma vicino alla Banca Popolare Bergamo)

12:00 arrivo a Oria, Valsolda (Como) per visita guidata della Villa Fogazzaro (FAI), un piccolo mondo antico affacciato sulla sponda italiana del lago di Lugano

14:00 partenza per Claino con Osteno per la visita guidata delle sette Grotte di Rescia, sul versante orientale del Lago Ceresio.

14:30 arrivo e visita delle Grotte di Rescia

16:00 partenza per Porto Ceresio

18:00 arrivo Porto Ceresio

A bordo del battello, spiegazioni sulle bellezze del lago direttamente dal capitano.

Prezzo battello: ADULTI: Euro 24,00 per persona ad esclusione delle escursioni di seguito dettagliate. RAGAZZI (dai 3 ai a 16 anni): Euro 19,00 per persona ad esclusione delle escursioni di seguito dettagliate.

Entrata con visita guidata di un’ora a Villa Fogazzaro adulti Euro 10,00; ragazzi fino ai 5 anni Euro 5; dai 6 ai 14 anni – Euro 7,50; amico “FAI” Euro 5,00. Entrata con visita guidata di un’ora alle Grotte di Rescia adulti Euro 5,00; ragazzi (3-10 anni) Euro 3,00.

Il pagamento dell’escursione (compreso le visite) avverrà a bordo del battello in contanti (Euro). Il pranzo NON è compreso; si consigliano pranzo al sacco e scarpe comode. Sul battello è presente un servizio bar a pagamento per bibite. E’ altresì possibile consumare la propria colazione al sacco sul battello. Presenza di snack bar presso la villa Fogazzaro. È obbligatorio avere con sé un documento valido per l’espatrio (carta d’identità). La gita si svolgerà soltanto al raggiungimento di minimo 50 partecipanti.

E’ obbligatoria l’iscrizione entro il 30 aprile 2018:

– inviando una e-mail a anag@comune.portoceresio.va.it oppure

– recandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Porto Ceresio sempre e non oltre la suddetta scadenza, indicando tassativamente nome e cognome dei partecipanti, recapiti telefonici.