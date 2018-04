Il glass emotion bridge emozionerà fino a metà maggio

Chiusi i battenti della Varese Design Week, la passerella “sospesa” ideata da Roberto Torsellini e installata in piazza Podestà a Varese dalla Torsellini Vetro insieme a un gruppo di imprenditori varesini, non si smonta: fino al 13 maggio resterà installata, e consentirà a chi non ci è ancora salito o vuole fare il “bis” dell’emozione di camminare “nel vuoto” sospeso sopra corso Matteotti.

Sarà possibile però con modalità lievemente diverse: l’accesso, alla passerella prima e alla “terrazza” poi, sarà infatti consentito tutti i giorni, ma con orari leggermente differenti: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 20.00, il venerdì alla 15.00 alle 22.00 mentre il sabato e la domenica sarà aperto con gli orari della Varese Design week, dalle 11.00 alle 22.00.

Questi orari però sono “ad oggi puramente indicativi, e potranno essere suscettibili di estensioni e modifiche, a seconda dell’affluenza di accesso registrata”: lo spiega la nota della fondazione Giacomo Ascoli, che sarà una delle quattro associazioni attive sul territorio che “gestiranno” il Glass Emozional Bridge con scopi solidali: saranno loro a gestire le entrate.

Le associazioni che assicureranno la salita – e riceveranno i proventi degli eventuali contributi – sono la Fondazione Giacomo Ascoli, Il Circolo della Bontà Onlus, il Corpo Volontari di Protezione Civile Nucleo Mobile di Pronto Intervento Provincia di Varese, e l’associazione On guidata da Max Laudadio.

Saranno quindi le associazioni a premettere di prorogare di un mese la permanenza del “Glass Emotion Bridge”, visitato nei primi quattro giorni di apertura da oltre 6.000 persone, mentre oltre 52mila sono state le visualizzazioni sulla pagina Facebook di Varesenews del video dell’installazione. Sono già previsti anche spettacoli ed esibizioni: ma di questo ne verremo a sapere piu avanti