Gli anarchici, il sole e i balabiott del Monte Verità 

Quella del “balabiott”, dal dialetto “balla nudo”, è l’immagine che nella tradizione popolare è stata per anni associata al Monte Verità. Ma chi erano e che cosa facevano i “balabiott” e soprattutto sono esistiti davvero?

Per i ticinesi che all’epoca li guardavano con sospetto, erano gli appartenenti a una comunità di anarchici, teosofi, artisti e scrittori che a inizio Novecento si insediarono ad Ascona. Le idee e le utopie che li caratterizzavano erano insolite e anticonformiste per l’epoca: dalla cultura vegetariana alla rivoluzione sessuale, passando per l’esaltazione delle libertà e la sperimentazione artistica.

«Limitare la storia delle comunità che abitarono il Monte Verità alla leggenda dei balabiott è un grave errore e non rende giustizia a quello che accadde in questo luogo – spiega Mara Folini ,curatrice della mostra Giardini in Arte, in programma dal 4 al 6 maggio -. Così come individuare nel bisogno di sole e un ambiente salutare la ragione per cui in molti si ritrovarono a vivere per lunghi o brevi periodi sul monte».

