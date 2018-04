Gli appuntamenti di maggio da Bustolibri.com

Nel mese di maggio proseguono gli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. In programma, tra l’altro, c’è l’inizio di un nuovo ciclo di incontri, quello dedicato al mondo della musica classica.

Di seguito il calendario dettagliato degli appuntamenti.

Venerdì 4 maggio alle 18 prenderà il via alla Galleria Boragno la nuova edizione del ciclo di incontri Invito all’ascolto della musica classica, tenuto dal maestro Diana Re: un breve percorso in tre tappe dedicato a tutti coloro che amano la musica e che vogliono apprezzarla ancora di più grazie a un ascolto consapevole. Ogni appuntamento avrà per tema una pietra miliare della letteratura musicale, un brano famoso che tutti conoscono, spiegato in maniera chiara e semplice: il partecipante verrà così preso per mano e guidato alla scoperta di un universo musicale spesso considerato per “pochi eletti”, ma in realt accessibile a tutti. La prima serata sarà dedicata al “Peer Gynt” di Edvard Grieg, mentre i successivi incontri si terranno giovedì 24 maggio (protagonista la musica di Chopin) e giovedì 8 giugno (con “Quadri di un’esposizione di Musorgskij).

L’ingresso a ciascuna serata ha un costo di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0331-635753.

Sabato 5 maggio alle 17 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro Roma – Piazza Esedra di Luigi Pietro Mascheroni, edito dal Gruppo Albatros Il Filo. Lo scrittore bustocco, funzionario in pensione della Comunità Europea, racconta in questo appassionante romanzo autobiografico gli anni dell’infanzia nel dopoguerra a Busto Arsizio. Le vicende personali del protagonista si intrecciano così all’evoluzione storica e sociale del nostro paese e al suo contesto professionale e lavorativo. Un ruolo predominante nella narrazione hanno le storie d’amore, spesso a tinte forti. Il libro sarà presentato dall’autore in un dialogo con Luciano Fabbri e Tullio Valfrè.

Martedì 8 maggio alle 20.45 nuovo appuntamento con il ciclo di Conferenze sulla salute psicofisica e il benessere organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali. La conferenza dell’8 maggio avrà per tema la “Riflessologia Dien Chan: Sul viso le chiavi della salute”. Il Maestro Katia Cozzarin presenterà al pubblico i concetti base della Riflessologia Facciale, una tecnica di cura basata sul concetto di corpo come microcosmo, sull’autotrattamento e sulla guarigione olistica.

Il ciclo di conferenze proseguirà fino al 31 maggio: i successivi appuntamenti sono in calendario martedì 22 maggio (“Medicina naturale per la famiglia”) e giovedì 31 maggio (“Consapevolezza progettuale ed energie sottili”).

L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro (gratuito per studenti). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Bustolibri al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

In allegato la locandina delle conferenze e il programma degli ultimi incontri.

Segnalo infine che sabato 5 maggio alle 18.30 presso lo Spazio Arte “Carlo Farioli”, in via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio, verrà inaugurata la mostra personale “Memorie” dello scultore Erion Nazeraj, vincitore della prima edizione del Premio Arte “Carlo Farioli”. L’esposizione resterà poi aperta fino a domenica 20 maggio nei seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.