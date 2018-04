Gli atleti del Piede d’Oro scoprono la novità del Brinzio

Prima novità dell’anno per il circuito del Piede d’Oro: nella caratteristica Brinzio va in scena domenica 22 aprile la prima edizione del Trofeo della Balena che prende il nome dal piccolo lago che si incontra a pochi passi dall’abitato.

La gara ha uno sviluppo più breve rispetto ad altre competizioni del Piede d’Oro – 8,7 chilometri – ma ha un dislivello positivo importante, 220 metri. Il percorso breve misura invece 5,3 chilometri.

Il quartier generale della gara è fissato al parco Tonino Piccinelli che si trova a pochi passi dalla strada che collega Varese alla Valcuvia. Il ritrovo apre alle ore 8 e fino alle ore 9,15 è possibile iscriversi per i singoli (4 euro per corto, lungo e nordic walking). In questa prova è possibile sottoscrivere il cosiddetto chip di giornata che permette la partecipazione anche ad atleti solitamente non impegnati nel Piede d’Oro (7 euro).

Le prove podistiche prenderanno il via alle 9.10 con il Minigiro Overmach per i bambini, sulla distanza degli 800 metri sul tracciato di lancio delle gare maggiori. Lo start al “Trofeo della Balena” arriverà quindi alle 9,30, e poco dopo toccherà ai concorrenti del nordic walking.

L’organizzazione – in capo alla Pro Loco, al Centro Fondo Brinzio e allo Sci Nordico Varese – garantirà un ricco ristoro all’arrivo. Saranno inoltre premiati i primi cinque classificati assoluti maschili e femminili, i primi otto gruppi, i primi tre classificati maschili e femminili (11/15 anni) del giro corto mentre ai primi tre del nordic walking e a tutti i partecipanti del minigiro andrà un riconoscimento.

L’organizzazione del Piede d’Oro segnala la possibilità di utilizzare il parcheggio principale di via Piave (accesso chiuso tra le 9 e le 9,40); in alternativa i posteggi si trovano sulla strada provinciale, uno di fianco alla chiesa e uno accanto al cimitero. È invece vietato sostare sul piazzale antistante la chiesa e nelle stradine interne del centro storico.

La gara è resa possibile grazie anche alla collaborazione con i comuni di Brinzio e Varese, del parco Campo dei Fiori, e dell’amministrazione Provinciale.