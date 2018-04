“Contro gli incivili, facciamo anche pattuglie notturne”

«Concordo in pieno con Ballardin. Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le nostre strade e i nostri boschi sta assumendo proporzioni preoccupanti». Lo dice il sindaco di Luino Andrea Pellicini, associandosi alla preoccupazione e alle riflessioni del collega sindaco della vicina

«È un’emergenza che va affrontata a livello sovraccomunale. Vanno investire risorse per il contrasto di questi reati contro l’ambiente e per una efficace politica di educazione dei giovani».

Chiamati in causa i Comuni e non solo: «Mi aspetto che la comunità montana, che gestisce bene la raccolta dei rifiuti, si faccia parte attiva di un progetto di forte lotta contro questi comportamenti odiosi, coinvolgendo anche le forze di polizia. Il messaggio deve essere chiaro: carabinieri e polizia fanno bene ad effettuare continui controlli contro la guida in stato d’ebbrezza, ma vanno organizzate pattuglie, anche notturne, per fermare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, azioni illecite non meno gravi».