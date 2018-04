Gli incontri di Bustolibri.com dal 5 al 12 aprile

Proseguono gli appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio: nei prossimi giorni arriveranno a conclusione i cicli di incontri sull’arte e sulla storia, ma non mancheranno prossimamente nuove occasioni di approfondimento.

Il dettaglio degli eventi in programma.

Martedì 10 aprile alle 18 sarà ospite della Galleria Boragno Rosanna Pozzi per la presentazione del suo libro “Mario Luzi lettore dei poeti italiani del Novecento”, pubblicato da Franco Cesati Editore. L’opera è un interessante percorso che mette in evidenza le capacità di ascolto e di osservazione di un grande protagonista della cultura del secolo scorso, spesso con prospettive e giudizi originali e segnati dal proprio modo di intendere la poesia. Il libro è stato premiato nella sezione saggistica della XII edizione del Premio Internazionale Mario Luzi.

A dialogare con l’autrice sarà Gianmarco Gaspari, docente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, mentre Daniela Rizzo del liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio leggerà alcuni passi dell’opera.

Martedì 10 aprile alle 20.45 nuovo appuntamento con il ciclo di Conferenze sulla salute psicofisica e il benessere organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali.

La conferenza del 10 aprile sarà dedicata a “Cani e gatti in salute con i fiori”: la dottoressa Laura Cutullo, laureata in Medicina Veterinaria, collaboratrice di numerose riviste scientifiche e veterinaria operante a Milano nel settore degli animali da compagnia, parlerà dei metodi per curare i disturbi più comuni degli animali domestici e aiutarli a ritrovare la salute. Il ciclo di conferenze proseguirà fino al 31 maggio, per un totale di 9 incontri. I successivi appuntamenti sono in calendario domenica 22 aprile (“Il dodecagramma della guarigione”) e martedì 8 maggio (“Riflessologia Dien Chan: sul viso le chiavi della salute”). L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro (gratuito per studenti). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Bustolibri al numero 0331-635753 o all’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Mercoledì 11 aprile alle 20.45 l’ultimo incontro del ciclo “Parliamo d’arte?”, tenuto da Sara Rizzo e dedicato ai legami tra arte e letteratura, con l’obiettivo di scoprire insieme i maestri della pittura dei secoli scorsi in abbinamento con libri e romanzi ispirati alla loro opera. La serata conclusiva sarà dedicata alla figura di Paul Gauguin e al libro “La luna e sei soldi” di William Somerset Maugham, che rappresenta una biografia d’autore del grande artista francese. L’ingresso all’incontro ha un costo di 10 euro a persona. Studenti e insegnanti possono partecipare utilizzando rispettivamente la piattaforma 18App e la Carta del Docente. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Giovedì 12 aprile alle 18 si concluderà anche il ciclo di incontri a tema storico “Uno sguardo a Oriente”, tenuto dal professor Giampaolo Grampa. Il viaggio alla scoperta delle vicende storiche dei paesi orientali terminerà con la serata dal titolo “Lo splendore della Cina: I Ming”, dedicato a uno dei periodi più significativi dell’antichità cinese. L’ingresso all’incontro ha un costo di 10 euro a persona. Studenti e insegnanti possono partecipare utilizzando rispettivamente la piattaforma 18App e la Carta del Docente. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Atelier 41 di corso XX Settembre 41 a Busto Arsizio (www.atelier41.it).

Si ricordano inoltre due appuntamenti già programmati: giovedì 5 aprile alle 21 il poeta e scrittore Silvio Raffo incontrerà il pubblico per una presentazione “In prosa e in versi” delle sue ultime opere e del suo universo poetico.

Da venerdì 6 a sabato 14 aprile, infine, sarà aperta alla Galleria Boragno la mostra fotografica “Effetti Collaterali” di Livio Senigalliesi, nel quadro del Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI. Gli orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 (chiuso il lunedì). L’ingresso al pubblico è libero. In allegato la locandina della mostra.