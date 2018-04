Gli Smallable Ensemble e le musiche dei Beatles. Gioca e partecipa alla serata

Gli Smallable Ensemble Plays the Beatles in scena al teatro Duse di Besozzo. L’appuntamento con l’eclettico quartetto guidato da Alex Gariazzo è per venerdì 20 aprile sul palco di Via XXV Aprile.

Il chitarrista e cantante della Treves Blues Band sarà accompagnato da tre eccellenti polistrumentisti:

Michele Guaglio basso, cori, chitarra e batteria, Roberto Bongianino (Paolo Bonfanti Band) fisarmonica, chitarra, sitar e cori Marco ‘Benz’ Gentile (Africa Unite, Meg) violino, mandolino e cori.

Il repertorio sarà interamente composto dalla musica dei Fab Four, dal beat dei primi album fino alle produzioni psichedeliche e raffinate dell’ultimo periodo. Saranno gli strumenti acustici a rendere il concerto elegante e suggestivo, nel quale non potrà mancare un momento dedicato al White Album, di cui ricorre quest’anno il 50mo anniversario dall’uscita.

Volete ricevere in omaggio un biglietto del concerto? Giocate con noi!

Rispondete alla domanda che segue indicando la risposta, il vostro nome, cognome, numero di telefono. I primi otto lettori che risponderanno in modo corretto alla domanda riceveranno un (1) biglietto di ingresso allo spettacolo (i vincitori verranno avvisati via mail con tutte le informazioni). La mail a cui scrivere è: agenda@varesenews.it. Il gioco chiude giovedì alle 16.00.

La domanda è: quello che è noto come “White Album” come si chiama ufficialmente e quale doveva essere inizialmente il nome del disco?

Inizio concerto ore 21.30, ingresso 15 euro. Prevendite presso Musical Box di Besozzo.