Gli studenti del Manzoni celebrano la Liberazione in musica

Giovani, musica e il ricordo di chi ha pagato un prezzo altissimo per un’ideale.

“Concerto per la Libertà” è la bella iniziativa organizzata dal Liceo musicale statale Manzoni di Varese e dalla sezione cittadina dell’Anpi, per la serata di giovedì 26 aprile.

Il concerto, che vedrà i ragazzi del liceo impegnati in un programma ricco e importante, fa parte delle celebrazioni promosse per il 25 Aprile dal Comune di Varese con la Federazione delle Associazioni Partigiane.

«Voglio sottolineare l’importanza dell’impegno degli studenti del Liceo musicale Manzoni- dice Amerigo Cavalli, della Sezione Anpi di Varese – che testimonia l’attenzione di molti giovani ai temi della libertà, della democrazia e dell’antifascismo».

L’appuntamento è per giovedì 26 aprile, alle 21, al Civico liceo musicale “Malipiero”, in via Garibaldi 4. Ingresso libero

QUI la locandina con il programma e i protagonisti del concerto