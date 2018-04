Gli studenti della Don Rimoldi a lezione dalla staffetta “Bruna”

C’erano anche Samuel e Andrea ad ascoltare la partigiana Ivonne Trebbi al Salone Estense di Varese per le celebrazioni del 25 Aprile, la festa della liberazione. Con loro l’insegnante Tiziana Ianni della scuola media Don Rimoldi di Varese. Appena usciti dal Salone i due ragazzi hanno discusso dei vari interventi che si sono succeduti nella mattinata, soffermandosi in particolare su quello di Ivonne Trebbi. «Mi ha colpito il fatto che quando ha scelto di schierarsi con i partigiani aveva solo sedici anni – ha detto Samuel – solo tre anni in più di noi. C’era molta emozione nelle sue parole e il suo intervento è stato molo diverso da quelli istituzionali, forse perché l’ha vissuto direttamente».

«Credo cha abbia dato una grande prova di coraggio – ha aggiunto Andrea – quando ha deciso di rinunciare a scappare, pur potendolo fare, una volta che era stata individuata dai tedeschi per non mettere in pericolo la sua famiglia».

I ragazzi della seconda media della scuola Don Rimoldi fanno parte della redazione del giornalino della scuola”L’Arco…baleno. La voce dei ragazzi”. «Tra gli argomenti trattati dalla redazione – ha spiegato l’insegnante – ci sono stati anche questi, in particolare la costituzione italiana e la città di Varese».

nella foto Giani con Angelo Monti un’altra grande icona della città di Varese

Al Salone Estense era presente un altro testimone e protagonista diretto di quegli anni l’ingegner Carlo Giani, partigiano cattolico del raggruppamento divisioni patrioti cisalpino. L’uomo ha ricevuto una manifestazione di affetto enorme da parte dell’Anpi, delle autorità e dei politici presenti.