Gran Turismo e Carrera Cup: a Imola si fa sul serio

Fine settimana consacrato ai motori in uno dei templi dell’automobilismo italiano, l’ “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, dove da oggi – venerdì 27 – a domenica 29 aprile va in scena una lunga serie di appuntamenti.

CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO

L’autodromo romagnolo sarà teatro della prima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), il massimo challenge tricolore di velocità a ruote coperte. Cinque le classi in cui sono suddivisi gli equipaggi (GT3, GT3 Light, Super GT Cup, GT Cup e GT4) e tre piloti “targati Varese” ai nastri di partenza. Luca Magnoni e Alessandro Marchetti si sfideranno a bordo delle Ginetta G55 (entrambi della scuderia Nova Race) nella categoria GT4: Magnoni (veterano della categoria) sarà affiancato da Matteo Cressoni mentre Marchetti che è al secondo anno in CIGT correrà insieme al giovane finlandese Henri Kauppi, veloce e con esperienze simili nei campionati nordeuropei.

Magnoni e Cressoni saranno al via anche tra le GT3 Light a bordo di un’Audi R8: visto che le due prove imolesi vedranno in gara in contemporanea, i due piloti dovranno essere abili a darsi il cambio ai box perdendo meno tempo possibile. In GT3 ci sarà anche il castellanzese Sabino De Castro, che dopo aver vinto il tricolore GT4 sale di classe a bordo di una Lamborghini Huracan della Ebimotors, condivisa con Piccioli.

Gara1 del CIGT è in programma dalle 13.30 con la formula dei 56’ più un giro. Domenica Gara2 a partire dalle 12.55 con il medesimo regolamento. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport.

CARRERA CUP ITALIA

Sempre a Imola prenderà il via anche la Porsche Carrera Cup Italia, monomarca della casa tedesca che ha in un varesino – Alessio Rovera – il proprio campione in carica. Rovera sarà al via di questa gara, sempre con il team Tsunami RT, ma la sua partecipazione tricolore è limitata a questa apparizione: come raccontato in QUESTA intervista, il giovane varesino quest’anno punterà forte sulla Carrera Cup France. In questo caso Gara1 andrà in scena sabato alle 17,45, Gara2 domenica alle 11,05: in entrambi i casi si correrà sul limite dei 28′ più un giro.