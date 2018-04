Grande festa per il Parco del Lanza, prima gita da San Maffeo a Stabio

In occasione della ricorrenza dei 15 anni dalla costituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Lanza, i comuni aderenti al parco – Bizzarone, Cagno, Valmorea, Rodero con capofila il comune di Malnate -, hanno programmato, tra aprile e ottobre 2018, una serie di iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza del territorio

Qui di seguito il calendario con tutte le iniziative: la prima è domenica 22 aprile.

DOMENICA 22 APRILE, 14.00

Escursione / Da S. Maffeo a Stabio.

Ritrovo a Rodero, ore 14.00, parcheggio all’incrocio tra via al Confine e via Peschiera.

DOMENICA 6 MAGGIO, 11.30

Mostra Fotografica / Confini, 15 anni dal Plis Valle del Lanza.

Villa Braghenti – Malnate

Escursione / Dall’Antica Stazione di Malnate al torcitoio delle Gere.

Ritrovo a Malnate, ore 9.00, presso antica Stazione di via Gorizia 3,

con A. Daghetta – Passi Creativi

DOMENICA 17 GIUGNO, 11.30

Mostra Fotografica / Confini, 15 anni dal Plis Valle del Lanza.

Biblioteca Comunale – Cagno

Escursione / Il Parco un confine geologico tra pianura e montagna.

Dal Sass de la Prea al Mulino del Trotto.

Ritrovo a Cagno, ore 14.00, palazzetto dello Sport – via Brella, con F. Camerlenghi

DOMENICA 8 LUGLIO, 11.30

Mostra Fotografica / Confini, 15 anni dal Plis Valle del Lanza.

Biblioteca Comunale – Valmorea

Escursione: / Acqua una risorsa senza confini. Dalle sorgenti dell’acquedotto al lavatoio di Casanova Lanza

Ritrovo a Valmorea, ore 14.00, via Roma 456, con Comune di Valmorea e GEV

SABATO 11 AGOSTO, 11.30

Mostra Fotografica / Confini, 15 anni dal Plis Valle del Lanza.

Biblioteca Comunale – Bizzarone

Escursione / Da cippo a cippo. Dalla dogana vecchia di Bizzarone al punto di frontiera di Rodero.

Ritrovo a Bizzarone, ore 14.00, loc. Piazzolo via Cavour, con G. Ciapessoni

DOMENICA 16 SETTEMBRE, 11.30

Mostra Fotografica / Confini, 15 anni dal Plis Valle del Lanza.

Sala Civica – Rodero

Escursione / Le vestigia della Frontiera Nord.

Ritrovo a Rodero, ore 14.00,

presso la Biblioteca di via G. Valli 2, con A. Trotti

Osservazione astronomica

Dal colle di San Maffeo

Ritrovo a Rodero, ore 20.30, con Astronatura

SABATO 27 OTTOBRE, 9.30

Giornata di studi

Confini: paesaggi, culture, storie tra le Prealpi lombarde.

Cascina Diodona – Malnate, via Hermada 20, ore 9.30.

Con Livia Fasola, Giovanni Tacchini, Giacomo Morelli, Sergio Lazzarini.

Intervengono anche: Parco Campo dei Fiori, Parco Gole.

Tutte le iniziative sono libere e gratuite e non occorre la prenotazione.