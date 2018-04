Grande festa a Volandia per l’inaugurazione dell’MD-80

Grande entusiasmo a Volandia con una platea di giovani ma anche di amministratori locali, il presidente di Sea Modiano, quello di Air Italy Violante e tante altre autorità tra cui il vice presidente della regione Fabrizio Sala. L’occasione è stata l’inaugurazione dell’Md 80 di Meridiana.

L’MD-80 I-Smel, primo esemplare di Md 80 della flotta Meridiana, oggi Air Italy, entrato in servizio nel 1984 arrivando direttamente da Long Beach a Olbia da oggi entra ufficialmente nella “flotta” dei grandi aerei di Volandia, il Parco e museo del volo a un passo da Malpensa: il primo aereo della famiglia MD 80 della compagnia fondata da S.A. l’Aga Khan nel 1963 e che ha fatto la storia per il turismo in Costa Smeralda.

«Questa inaugurazione rappresenta per noi una grande soddisfazione – spiega il Presidente di Volandia, Marco Reguzzoni – e ci auguriamo che sia solo il primo passo di una proficua collaborazione con Air Italy oggi presente con il presidente Francesco Violante e il vicepresidente esecutivo Marco Rigotti. Ci tengo a ringraziarli per la loro presenza perche’ per un museo come il nostro che custodisce gelosamente macchine volanti e’ fondamentale avere un filo diretto con una compagnia come Air Italy che ha deciso di puntare su Malpensa per il suo futuro. Fondamentale in tal senso anche la presenza del Presidente di Sea Pietro Modiano e del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala».

Entusiasmo mostrato anche dal Presidente di Air Italy, Francesco Violante, che ha detto: «Siamo davvero grati al Museo di Volandia e al Suo Presidente Reguzzoni per aver voluto custodire I-SMEL, un simbolo della storia di Alisarda e Meridiana. La storia e il futuro si incontrano qui, infatti a pochi metri di distanza, all’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa, verrà a breve inaugurato il nuovo hub di Air Italy. Grazie anche alla preziosa collaborazione di Sea, i nostri clienti potranno volare da Milano e dai principali aeroporti del Centro-Sud, fra le altre destinazioni, anche verso New York, Miami, Bangkok e Mumbai, vivendo una nuova esperienza di viaggio con la nostra compagnia».