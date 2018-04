Grande successo per il Color Guard And Percussion Day. IMSB conquista Tradate

Replicato il successo dello scorso anno. La scorsa domenica il Color Guard and Percussion Day ha realizzato gli obiettivi: tribune gremite, grande coinvolgimento del pubblico e tanta tanta passione espressa dai ragazzi che si sono esibiti per tutto il pomeriggio.

Galleria fotografica Color Guard And Percussion Day 4 di 8

Color Guard, percussioni e fiati in singolo, coppia o gruppo dai più piccoli bimbi delle elementari ai senior che trovano sempre il modo per trasmettere la loro cultura.

In effetti questo evento è contenitore di tutto ciò: è cultura, passione e spirito sportivo per la crescita del movimento marching italiano tra tradizione e innovazione; sì perchè sempre di bande si parla ma secondo un’espressione moderna e coinvolgente, che stimola l’ideazione di nuovi linguaggi (musicali e coreografici) per catturare l’attenzione e offrire uno spettacolo degno di nota.

La regia anche quest’anno è stata concessa all’Associazione Culturale Musicale ANIMA di Caronno Varesino, impegnata inoltre per l’esibizione di 2 gruppi che hanno ottenuto un ottimo punteggio: le debuttanti del gruppo Junior hanno presentato lo spettacolo “Tresure” con le musiche del film Disney “Aladdin” ottenendo 54/100 (risultato notevole per un gruppo così giovane), mentre il gruppo Color Guard Senior ha realizzato 82/100. con “A NEW WORLD”, l’esercizio di squadra dedicato al tema dell’emigrazione.

ANIMA, circolo Acli Arte e Spettacolo, infatti è una realtà territoriale che è in attività su diversi fronti (Eventi, Color Guard e corsi musicali) ed il gruppo Color Guard Junior è un frutto che non resta che coltivare con tanto impegno proseguendo l’attività didattica che contiene elementi di danza e tecnica degli attrezzi.

(per informazioni: info@associazioneanima.org)

Tutto questo è comunque possibile grazie ad istituzioni come IMSB (Italian Marching Show Band) e Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS che credono nell’associazionismo e creano possibilità di crescita a tante realtà che hanno tanto da trasmettere e condividere.

L’Amministrazione di Tradate, che ancora una volta ha creduto nel Color Guard and Percussion Day, ha voluto che anche l’evento estivo IMSummerBands prenda luogo nella cittadina del varesotto, e quindi il prossimo appuntamento con il movimento Marching è fissato a sabato 30 giugno.