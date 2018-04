Grandi pulizie con l’associazione del Buon vicinato

A Gallarate la Giornata del Verde pulito è organizzata dall’associazione Buon vicinato.

L’appuntamento è per domenica 15 aprile, dalle 9 alle 12. Il punto di ritrovo sarà in via dei Platani alle ore 9.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Gallarate e il Parco del Ticino, in collaborazione con Protezione Civile e Aemme Linea Ambiente.

Maggiori informazioni sul sito dell’associazione