Grave ma stazionario l’uomo che ha bevuto il detersivo nel vino

È ancora ricoverato in gravi condizioni l’uomo che nella giornata di sabato è finito all’ospedale assieme alla moglie per aver ingerito detersivo sciolto nel vino in un locale pubblico di Marchirolo.

Del caso si stanno occupando i militari della stazione di Marchirolo – compagnia di Luino – che hanno richiesto la cartella clinica dell’uomo, ancora grave ma stazionario.

I fatti risalgono allo scorso 14 aprile quando la coppia di Cunardo, 76 anni lui, 74 lei, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto del vino rosso sfuso in un locale della zona.

Il Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri – i Nas – hanno disposto il sequestro dei detersivi presenti nel locale e sono in corso indagini.