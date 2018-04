Green Summer Camp al Laghetto Fonteviva

Il Laghetto Fonteviva in collaborazione con Sport+ e la Coop. Energicamente organizza il

Green Summer Camp 2018

rivolto a bambini e ragazzi da 4 a 14 anni, per passare un’estate all’insegna del divertimento e alla scoperta della natura in una suggestiva location nel cuore della Valganna.

Le strutture (un grande bosco delimitato, laghetto, parco giochi didattico, spazi al coperto per i momenti del pranzo e del relax) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate presso il Laghetto Fonteviva, in via Valganna 24, ad Induno Olona.

Tema generale dell’edizione 2018 sarà “MY WAY: in viaggio verso la conoscenza di me”. Un viaggio avventuroso e ricco di scoperte verso la conoscenza di sé e dell’altro, veicolato da valori educativi chiave come l’autonomia, l’esplorazione e l’abbattimento degli stereotipi in cui i ragazzi spesso sono abituati a doversi collocare per trovare un posto nel mondo.

Ogni settimana è previsto un laboratorio dedicato alle scienze ambientali, alla scoperta del mondo ittico, alla flora e alla fauna dell’ecosistema lago e bosco. Tutte le settimane avranno poi un tema specifico e dedicato, all’interno di un percorso formativo che spazierà dalle tematiche più ludiche (settimana artistica, settimana fumetti, ecc.) a quelle più sportive (settimane Olimpiche, ecc.) a quelle infine più educative (Camp Cucina, Camp Musica, ecc.).

Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è previsto un momento di festa in cui, durante un aperitivo aperto alle famiglie, i partecipanti riceveranno il diploma di partecipazione e avranno occasione di mostrare ai genitori quanto imparato nella settimana.