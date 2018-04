Dopo il “grigiore” di questi giorni il week end regala qualche raggio di sole

Foto di: Marco Tadiello

Dopo il “grigiore” di questa lunga settimana le previsione del week end regalano la speranza di un po’ di tregua con momenti di clima soleggiato e comunque stop alla pioggia.

Le tendenze fotografate dalle previsioni del Centro Geofisico Prealpino raccontano di un week end con temperature in rialzo, previste massime fino a 21 gradi domenica, con sole e nuvole che si alterneranno nel cielo.

Previsioni di sabato 14 aprile

Sabato le previsioni dicono che sarà in buona parte soleggiato ma con annuvolamenti irregolari soprattutto al mattino, sul Piemonte e sulla bassa padana. Clima asciutto e massimo tra i 18 e i 20 gradi.

Previsioni di domenica 15 aprile

Domenica al mattino sarà in parte soleggiato con passaggi nuvolosi sulla fascia padana. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di qualche pioggia o temporale in serata. Il clima sarà mite e il limite delle nevi oltre i 2000 m.

Ecco il meteogramma del Centro Geofisico Prealpino: