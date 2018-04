Griglia al parco: denunciato per detenzione di arma bianca

Un diciottenne di Busto Arsizio è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. È accaduto nel corso di un controllo di routine nei giorni di Pasqua e pasquetta da parte dei carabinieri di Busto Arsizio.

I militari si sono avvicinati ai giovani che stavano grigliando all’interno del parco “alto milanese” nonostante il divieto. Il ragazzo, uno studente incensurato, si è mostrato particolarmente nervoso al controllo. I carabinieri lo hanno perquisito trovando un coltello lungo cm. 16 e un modico quantitativo di marijuana, per uso personale. Nello stesso parco sono stati segnalati alle autorità competenti come assuntori altri 6 ragazzi, tra i 16 e i 25 anni, trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

I carabinieri, nel corso delle normali attività di controllo attraverso un massiccio dispiegamento di uomini e numerosi posti di blocco su tutto il territorio, hanno anche denunciato un pakistano, 25enne, domiciliato a Busto Arsizio, disoccupato, pregiudicato, poiché nel corso delle fasi di identificazione di un gruppo di “connazionali” risultava l’unico irregolare sul territorio italiano e anche un cittadino serbo, 45enne, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano.

Durante le attività di controllo, sono stati denunciati anche un 38enne di Oggiona Santo Stefano, operaio, incensurato per guida in stato di ebbrezza mentre un marocchino, 35enne, di Besnate, è stato trovato alla guida in stato alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. Infine una donna bosniaca 40enne, in Italia senza fissa dimora, disoccupata, pregiudicata è stata denunciata per guida con patente revocata.

