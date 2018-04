Guide, percorsi e wifi: la “casa” dei turisti in riva al Ticino

Le belle giornate del weekend di Pasqua hanno ufficialmente dato il via alla stagione turistica in riva al Ticino.

Domenica 1 aprile l’InfoPoint di Viale Italia ha riaperto le porte al pubblico dopo la buona esperienza dello scorso anno chiuso con un bilancio decisamente positivo sia per i servizi attivati che per il numero di utenti accolti.

Secondo i dati della Pro Sesto, l’associazione che gestisce il punto di accoglienza, i visitatori nel periodo di apertura (da aprile a settembre 2017) sono stati 3.794, in crescita del 5,3 per cento rispetto al 2016. Anche la presenza di turisti stranieri ha registrato un aumento importante (+17,8 per cento): passando da 798 del 2016 ai 940 del 2017.

Allo sportello dell’InfoPoint i visitatori possono trovare, oltre alle informazioni relative alla città, alle sue particolarità e attrazioni e alle possibilità offerte dal territorio, anche tutte le informazioni relative agli eventi e agli appuntamenti in programma a Sesto Calende e nei dintorni.

E aprile è anche il mese dell’evento che ogni anno sancisce a Sesto Calende l’inizio della bella stagione: dal 28 aprile al 1 maggio la città ospita infatti Sesto Fiorita, la tradizionale manifestazione promossa dalla Pro Sesto in collaborazione con le aziende del settore. L’appuntamento, che porta nel centro cittadino i colori e i profumi della primavera, è stato per anni il barometro della stagione turistica in corso, nonché uno degli appuntamenti di riferimento per molti appassionati. Per l’estate sono state confermate anche le altre due rassegne “storiche”: Musica San Vincenzo e la Serata dei Fuochi.

Anche quest’anno allo sportello dell’ufficio turistico si potrà richiedere la guida della città realizzata per i visitatori dalla pro loco sestese. Intorno all’edificio di viale Italia è attivo inoltre un servizio wifi libero e gratuito.

