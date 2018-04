Hamdaoui sfiora il titolo intercontinentale di muay thai

Si è conclusa con un risultato prestigioso ma senza titolo finale l”importantetrasferta giapponese di Mohsin “Muzzi” Hamdaoui, il kickboxer varesino del Team Combattimento.com impegnato a Tokyo in un incontro valevole per il titolo intercontinentale di Muay Thai per la sigla WMC.

Hamdaoui, impegnato nella categoria dei superleggeri (limite dei 63,5 Kg) ha pareggiato contro il giapponese Tatsuya Ishi al termine di un match in cui i due contendenti non sono riusciti a prevalere sull’avversario. Dopo una prima ripresa di studio, “Muzzi” ha iniziato a lavorare l’avversario con colpi forti dalla distanza e con una serie di tecniche di gomito e ginocchiate a corta distanza. Hamdoui si è aggiudicato secondo e terzo round, ma all’inizio della quarta ripresa Ishi ha iniziato il contrattacco e ha fatto sue le ultime due frazioni. Il verdetto finale è così stato di pareggio.

«Mi rimane un po’ di amaro in bocca per aver sfiorato questo traguardo e per non aver portato la prestigiosa cintura in Italia – spiega Hamdoui dopo il combattimento – Per me é stato comunque un onore poter combattere con questo forte atleta giapponese e in un’arena e in una cornice magnifiche».

Al fianco di “Muzzi” il maestro Maurizio Aimetti, responsabile del Team Combattimento.com: «La qualità e il lavoro svolto in questi anni stanno dando frutti: andare a competere in questi eventi e strappare un pareggio in casa dei giapponesi è veramente un’impresa. Noi siamo sempre pronti a migliorarci e come scuola cerchiamo persone normali per renderle vincenti come è accaduto con Muzzi».