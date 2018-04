Imbocca contromano l’autostrada e provoca un grave incidente

Mercoledì 25 aprile intorno alle 21.30, sulla A13, in direzione Locarno, in territorio di Tenero, è avvenuto un grave incidente stradale. Per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, un’automobile guidata da una 77enne si è immesso in contromano sull’A13 a Tenero.

Dopo aver percorso alcune centinaia di metri si è scontrato frontalmente con una vettura guidata da un 52enne domiciliato nella regione, che circolava regolarmente sulla corsia di normale marcia. Sul posto prontamente giunti la polizia e i soccorritori del Salva che hanno immediatamente soccorso entrambi i conducenti e successivamente trasportati all’ospedale in ambulanza. I due malcapitati hanno riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.