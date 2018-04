Impresa, territorio e innovazione: l’esempio di Olivetti

Il modo innovativo, etico e sociale di pensare l’impresa, l’attenzione alla qualità della vita dei lavoratori e le sue scelte rivoluzionare hanno portato Adriano Olivetti a diventare l’imprenditore “responsabile” italiano per eccellenza. Alla sua figura e alla lettura in chiave contemporanea della lezione olivettiana è dedicato l’incontro “Imprenditoria, innovazione e territorio – L’esempio di Adriano Olivetti” in programma lunedì 16 aprile alle 14.30 alla Camera di commercio di Pavia.

L’evento organizzato dall’ente camerale in collaborazione con il Criel, Centro di Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali dell’Università dell’Insubria, la Fondazione Adriano Olivetti e ACIFE Associazione dei Cittadini per il Futuro dei territori e per l’Europa è rivolto a imprenditori, aspiranti imprenditori, associazioni di categoria, studenti impegnati in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, studenti universitari, tutor scolastici, istituzioni locali.

Interverranno:

Marialisa Boschetti

Camera di Commercio di Pavia

Beniamino de’ Liguori Carino

Fondazione Adriano Olivetti

Bruno Lamborghini

AICA Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico

Gioacchino Garofoli

CRIEL Università dell’Insubria

