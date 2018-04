Inaugurato il San Bernardino palace

È stato un momento importante per la contrada di San Bernardino. Sabato 7 aprile è stata inaugurata la nuova tensostruttura che ospiterà i contradaioli per i prossimi due mesi. Grande emozione per la reggenza biancorossa al momento del taglio del nastro a cui hanno partecipato in tantissimi. La tensostruttura è in grado di ospitare diverse centinaia di persone, sarà “la casa” che accoglierà i contradaioli del ponte, che l’hanno resa efficiente e accogliente, ben oltre il giorno del Palio. La cucina biancorossa ha messo in funzione la sue griglie e al calar della sera si sono accese le luci, rendendo ancora più magica la serata.

Galleria fotografica San Bernardino Palace 4 di 9

Dopo cena, il capitano visibilmente emozionato per l’atmosfera ha ringraziato tutti i presenti e dato il via al concerto della band “Super Up”. Una cover band giovane e dinamica capace di trascinare, far divertire e ballare, riuscendo a coinvolgere i presenti di ogni età fino allo scoccare della mezzanotte in un clima festoso ed euforico. Grande soddisfazione per i reggenti biancorossi. Ora il palio che si correrà domenica 27 maggio.