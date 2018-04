Incendio divampa in via Bragello

Un vasto incendio ha tenuto impegnati nella notte di lunedì 2 aprile tre squadre di vigili del fuoco di Varese (foto di repertorio). Le fiamme sono divampate in via Bragello a Vedano Olona: in quella zona del paese si trova un gruppo di piccole case con depositi di attrezzi e garage. Il fuoco ha investito più di una abitazione e i pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore per domare l’incendio.