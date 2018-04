Incidente alle prove del palio: feriti due fantini e un cavallo

(immagine di repertorio)

Due fantini sono rimasti feriti questa mattina, attorno alle 10.45 al centro Ippico La Stella in via Novara dove oggi, sabato 7 aprile, si svolgono le corse di addestramento per il palio di Legnano.

Nel corso della gara della seconda batteria, Gavino Sanna e Dino Pes di 30 e 37 anni sono rimasti vittime di una caduta insieme a un cavallo.

Immediati i soccorsi: i due fantini sono stati trasportati dal personale del 118 agli ospedali di Busto Arsizio e di Legnano a causa dei traumi riportati che non sono preoccupanti. Gravi le conseguenze per l’animale che è affidato alle cure della clinica veterinaria.

Le gare di allenamento sono state momentaneamente interrotte e sono riprese nel pomeriggio.